https://news.day.az/politics/1365290.html Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе
Во вторник состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана - Джейхуном Байрамовым и Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.
Министры обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки сотрудничества двух стран, а также по ситуации в регионе.
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