https://news.day.az/politics/1365890.html Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям погибших в результате лесных пожаров в Турции
Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям погибших в результате лесных пожаров в Турции
Нас сильно потрясли непрекращающиеся лесные пожары в братской Турции, а также гибель трех человек в Анталии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Министр выразил соболезнования семьям погибших.
"Просим милости Аллаха для погибших в результате пожара. В эти тяжелые дни мы рядом с братской Турцией, и
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