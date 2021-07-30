Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям погибших в результате лесных пожаров в Турции

Нас сильно потрясли непрекращающиеся лесные пожары в братской Турции, а также гибель трех человек в Анталии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр выразил соболезнования семьям погибших.

"Просим милости Аллаха для погибших в результате пожара. В эти тяжелые дни мы рядом с братской Турцией, и