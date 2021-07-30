https://news.day.az/politics/1365891.html Напряженность на армяно-азербайджанской границе вызывает озабоченность - председатель ОБСЕ
Напряженность на армяно-азербайджанской границе вызывает озабоченность - председатель ОБСЕ
Повторяющиеся инциденты на армяно-азербайджанской границе вызывают озабоченность.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.
Анн Линде призвала стороны разработать гуманитарные шаги и выполнять Совместное заявление, подписанное между Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября прошлого года.
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