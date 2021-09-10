В России выработался иммунитет к антиазербайджанским спекуляциям армян

Можно бесконечно долго смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как армянский агитпроп и его российская группа поддержки мотивировали армян накануне 44-дневной войны. С большим интересом сегодня мы перечитываем попадающиеся на глаза предвоенные комментарии, интервью и анализы в российских и армянских СМИ. В преддверии годовщины победоносной для Азербайджана Отечественной войны все это звучит очень смешно и в некотором роде символично. Поразительно, насколько слепы, нечистоплотны в подходах и предвзяты в суждениях люди, называющие себя политологами и аналитиками, имеющие научные звания, просидевшие не одни штаны в аудиториях и аналитических центрах.

Вот, например, совершенно случайно всплыло в Гугле интервью небезызвестного Владимира Евсеева, опубликованное как раз в эти дни год назад в армянских СМИ. Рассуждая об июльских событиях на госгранице, он пел гимны высокому профессионализму, стойкости, мотивированности и несгибаемости армянского воина, перед которым азербайджанский спецназ просто несмышленыши, которые попытались, но не получилось. Вряд ли Евсеев знал, что через пару недель начнется война, которая расставит все по своим местам, а он лично с его прогнозами окажется в неприличной для аналитика пикантной ситуации.

Российский рупор армянского агитпропа после 44-дневной войны сменил тон, сбавил обороты и несколько сместил акценты. В рядах проармянских комментаторов появились бреши. Но работа есть работа, особенно если она оплачиваемая. Тезисы касательно непобедимости армянской армии с российских просторов почти не слышны, зато угрозы Азербайджану Россией и попытки выставить Москву в связке с Ереваном против Баку стали громче.

Само собой, проходящие в Восточном Зангезуре, на территории Лачина азербайджано-турецкие учения не остались без внимания армянской и проармянской пропаганды. В официальных и неофициальных структурах Армении продолжается истерика, а накануне российский эксперт Антон Евстратов призвал Россию провести в качестве ответного шага учения у северных границ Азербайджана. В своем Телеграм-канале Евстратов заявил, что Баку, мол, шлет угрожающие месседжи Москве и Еревану и "азербайджанское руководство их даже не скрывает".

Попытки некоторых сил выставить учения в Лачинском районе как антироссийские - это продолжение давно известной стратегии, сказал в комментарии Day.Az политолог Самир Мамедов (Москва).

По его словам, и в России, и в Турции выработался иммунитет к подобным провокациям и спекуляциям. Трехсторонний формат сотрудничества Москва-Баку-Анкара с каждым годом будет лишь усиливаться. Роль Баку в этом сотрудничестве носит централизующий, балансирующий эффект, так как Азербайджан больше всех в регионе заинтересован в усилении и углублении позитивных связей между Россией и Турцией. А это, в долгосрочном горизонте планирования, совпадает с интересами Москвы и Анкары.

"Вообще, совместные учения Азербайджана и Турции проводимые в Восточном Зангезуре вызвали огромный резонанс в армянской инфосфере. Эффект информационной бури еще более усилился в связи с тем, что долгое время Лачинский район оставался под оккупацией Армении и подобные учения впервые проводились на освобожденных территориях Азербайджана.

Во-первых, это показывает всем реваншистским силам, что Баку готов усмирить любые агрессивные выпады в свой адрес не только на дипломатическом уровне, но и применить необходимую военную силу. Во-вторых, Азербайджан демонстративно наполняет вакуум суверенитета на бывших оккупированных территориях в экономическом, инфраструктурном и демографическом планах, и готов все свои инвестиции защитить с помощью технологичной и высокомотивированной армии. Участие турецких военнослужащих на учениях придает дополнительный символизм процессу, подчеркивая наивысший уровень отношений между Азербайджаном и Турцией", - сказал политолог.

Наш собеседник отметил, что такой ход событий усиливают панические настроения в армянском обществе и еще более углубляют дезинтеграционные процессы в государственной субъектности Армении. После катастрофического поражения в 44-х дневной войне, впервые за долгие годы, в Армении начали громче звучать голоса тех, кто рассматривал экспансионистскую идеологию ошибочной и ведущей к геополитической пропасти, ввиду несоразмерности амбиций и возможностей. Поствоенная политика Азербайджана по стремительному восстановлению региона и масштабные инфраструктурные проекты это тоже месседж Армении, считает Мамедов. Отказ от пещерного национализма и уважение к территориальной целостности региональных государств это единственно возможный вариант для руководства Армении остановить разрушительные процессы и свернуть на путь развития.

"Этот месседж неоднократно был озвучен руководством Азербайджана. Предложенная Турцией платформа шести, как вариант восстановления региона без деструктивного вмешательства внерегиональных игроков позитивно воспринята и в России", - подчеркнул Самир Мамедов.

Лейла Таривердиева