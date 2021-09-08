Артемий Лебедев разоблачил очередной дешевый фейк Пегова и WarGonzo

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев разоблачил в пух и прах очередной фейк телеграм-канала WarGonzo, который курируется габреляновской пешкой, Семеном Пеговым, с целью распространения ложных новостей об Азербайджане.

Как передает Day.Az, Лебедев подчеркнул, что Пегов гоняется за дешевыми "сенсациями", не проверяя никакие факты.

"Настало время просить прощения и извиняться. Еще в прошлый раз я, что ссылаясь на канал WarGonzo, сказал, что какое-то количество афганских беженцев Азербайджан якобы собирается разместить в Карабахе. Я сказал, что это очень странная новость, такое мало вероятно. Потом выяснилось, что WarGonzo развели. Они сняли в одном из аэропортов США толпу афганцев и выдали это за аэропорт в Баку. WarGonzo на это купился и распространил этот фейк. Собственно все над ним сейчас смеются, потому что оказалось, что Пегов - это источник, которому нельзя доверять. Он говорит, что у него якобы есть свои источники, а на самом деле он покупается на любую ***** ", - сказал Лебедев, признавая, что ранее зачитал фейковую информацию, распространенную габреляновским мошенником.