Во Франции состоялся концерт, посвященный памяти 4000 без вести пропавших азербайджанцев

В посольстве Азербайджана во Франции состоялся концерт, посвященный памяти четырех тысяч без вести пропавших азербайджанцев, попавших в плен к армянским вооруженным формированиям во время захватнической войны Армении против Азербайджана в 1991-1994 годы, передает Day.Az со ссылкой на aziznews.ru.

В результате той войны около миллиона азербайджанцев были изгнаны из собственных домов и стали беженцами, тысячи не вынесли тягот пути и скончались в дороге, около четырех тысяч азербайджанцев попали в плен и об их судьбах так до сих пор ничего не известно. Обо всем этом рассказал французской публике посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев. Посол рассказал о 44-дневной освободительной войне Азербайджана против Армении, в результате которой был освобожден Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, находящихся в армянской оккупации в течение почти тридцати лет.

После выступления посла состоялся концерт известного пианиста Этибара Асадли в сопровождении Саддама Новрузбекова (балабан) и Альбы Оберт (скрипка). В программу концерта были включены известные фольклорные и авторские произведения Этибара Асадли и других азербайджанских композиторов. Французская публика с восторгом принимала азербайджанских исполнителей.

По окончании концерта публика делилась впечатлениями от концерта. Мустафаев приветствовал гостью из Израиля - директора Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяну Сальман, поблагодарил за посещение столь значимого мероприятия и выразил надежду на дальнейшие встречи в Израиле и во Франции. Гостья из Израиля поблагодарила организаторов концерта за приглашение. Были сделаны фотографии на память.