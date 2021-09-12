Начальник Генштаба Азербайджанской армии находится с официальным визитом в Турции
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев находится с официальным визитом в Турецкой Республике.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита запланировано проведение ряда встреч азербайджанской делегации с военным руководством Турции.
На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.
Отметим, что свой первый зарубежный визит первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии совершает именно в братскую Турцию.
Визит продлится до 14 сентября.
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