https://news.day.az/politics/1379308.html Начальники генштабов Азербайджана и Турции провели встречу в Анкаре
Начальники генштабов Азербайджана и Турции провели встречу в Анкаре
Находящийся с визитом в Анкаре начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии, генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с начальником Генерального штаба турецкой армии, генералом армии Яшаром Гюлем.
Как сообщает Day.Az, Керим Велиев обошел строй почетного караула.
Затем состоялась встреча начальников генштабов Турции и Азербайджана.
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