Начальники генштабов Азербайджана и Турции провели встречу в Анкаре

Находящийся с визитом в Анкаре начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии, генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с начальником Генерального штаба турецкой армии, генералом армии Яшаром Гюлем.

Как сообщает Day.Az, Керим Велиев обошел строй почетного караула.

Затем состоялась встреча начальников генштабов Турции и Азербайджана.