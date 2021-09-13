https://news.day.az/politics/1379536.html В ходе учений «Три брата-2021» выполнены стрельбы из различного оружия - ВИДЕО - ФОТО
В ходе учений «Три брата-2021» выполнены стрельбы из различного оружия - ВИДЕО - ФОТО
В рамках международных учений "Три брата-2021" спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана провели тренировки по огневой подготовке.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.
Согласно плану учений, подразделения специального назначения выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.
Отметим, что международные учения "Три брата - 2021" продлятся до 20 сентября.
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