В ходе учений «Три брата-2021» выполнены стрельбы из различного оружия

В рамках международных учений "Три брата-2021" спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана провели тренировки по огневой подготовке.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.

Согласно плану учений, подразделения специального назначения выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Отметим, что международные учения "Три брата - 2021" продлятся до 20 сентября.