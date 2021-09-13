https://news.day.az/politics/1379551.html "У азербайджанских солдат есть дух, у нас его нет" - признание армян - ВИДЕО
"У азербайджанских солдат есть дух, у нас его нет" - признание армян - ВИДЕО
Известный армянский блогер, журналист Роман Багдасарян на своем YouTube-канале рассказал о храбрости азербайджанских солдат, а также о трусости армянских военнослужащих.
Блогер отметил, что карабахские офицеры воровали форму у армянских солдат, а потом заставляли их купить новую форму или позвонить родителям, чтобы они купили им форму.
"Арцрун Ованнисян рассказал мне, что попавшие в плен раненые азербайджанские солдаты не позволяли армянским врачам оперировать их. Они хотели умереть за азербайджанский флаг и за Родину. Вот у них на самом деле есть дух, а у нас какой есть дух", - подчеркнул в своем блоге Роман Багдасарян.
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