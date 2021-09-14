Делегация Ассоциации омбудсменов ОИС прибыла в Азербайджан

По приглашению омбудсмена Азербайджана в страну прибыла делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества Шарафом Малкочем для осуществления миссии по изучению фактов на освобожденных азербайджанских территориях.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что встречая гостей, омбудсмен Сабина Алиева рассказала о важности визита и поблагодарила делегацию.

В рамках визита, который продлится до 19 сентября, запланирован ряд официальных встреч.

Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация о деталях визита.