https://news.day.az/politics/1380014.html Эрдоган принял министра обороны Азербайджана
Эрдоган принял министра обороны Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба генерал-лейтенанта Керима Велиева.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Администрацию Президента Турции.
Согласно информации, на встрече также присутствовал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре