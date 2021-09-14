Эрдоган принял министра обороны Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба генерал-лейтенанта Керима Велиева.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Администрацию Президента Турции.

Согласно информации, на встрече также присутствовал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.