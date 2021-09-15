В Баку проходят шествия в связи со 103-й годовщиной освобождения города Кавказской исламской армией

В Баку 15 сентября проходят шествия в связи со 103-й годовщиной освобождения города Кавказской исламской армией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое шествие началось от Аллеи шехидов, и его участники движутся по направлению к станции метро "Ичеришехер", мимо здания Экономического университета, Парных крепостных ворот и площади Азнефть. Оно завершится перед памятником "Бахрам-Гюр".

Второе шествие стартовало от парка Самеда Вургуна, и его участники движутся по улице 28 Мая, проспектам Бюльбюля и Нефтяников до площади Азнефть.

Шествия проходят в сопровождении военного оркестра. В числе их участников - 150 человек личного состава Высшей военной школы имени Гейдара Алиева, известные общественные деятели и представители медиа.

Отметим, что 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации. Освобождение Баку - событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.