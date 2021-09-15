Международная миссия по изучению фактов посетит Карабах

В Азербайджане по нашему приглашению находится с целью изучения фактов очередная международная делегация.

Об этом сказала журналистам омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, сообщает Day.Az.

"Сегодня в Баку находятся президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), омбудсмен Турции Шараф Малкоч и представитель генсека Ассоциации омбудсменов ОИС, представитель омбудсмена Пакистана. В рамках этого визита запланирована поездка на освобожденные территории Азербайджана, в заключение которой будет принята декларация. До настоящего времени проделана большая работа, связанная с фактами военных преступлений Армении против Азербайджана, разрушения культурных памятников, экологического террора, по привлечению к ответственности военно-политического руководства Армении и выплате компенсации. Подготовленный Омбудсменом отчет будет очередным шагом в этом направлении".

Она добавила, что омбудсмен Азербайджана является членом правления Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества.