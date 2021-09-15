Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду встретился со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, включая делимитацию государственной границы, открытие коммуникаций, реализацию инфраструктурных проектов и другие вопросы.

Проинформировав противоположную сторону по поводу реализации трехсторонних заявлений, министр Джейхун Байрамов в данном контексте подчеркнул недопустимость действий Армении, служащих обострению ситуации, и отметил безосновательность претензий и оговорок армянской стороны.

Спецпредставитель напомнил, что Европейский союз выступает за мир, развитие и благополучие в регионе и готов оказать для этого соответствующую поддержку.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере, а также в связи с переговорами по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.