Пашинян как изгой на саммите ОДКБ

Как уже сообщалось ранее, сегодня в Душанбе состоялось заседании лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Принял в нем участие и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Несмотря на то, что по завершении расширенного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ Армения приняла председательство в организации, на данном мероприятии в очередной раз было продемонстрировано, что в кругах политической элиты армянского премьера не воспринимают всерьез.

Особенно наглядно это видно на фото, распространенном в белорусских СМИ. На совместном фото участников саммита изгой Пашинян, как это уже не раз бывало раньше, стоял на почтительном расстоянии от лидеров других стран-членов ОДКБ. Видимо, не суждено сбыться мечтам Пашиняна влиться в высшее политическое общество.