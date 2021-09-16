https://news.day.az/politics/1380846.html Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана выполняют боевые задачи - ВИДЕО
Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана выполняют боевые задачи - ВИДЕО
Продолжаются международные учения "Три брата - 2021" с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на очередном этапе учений подразделения специального назначения, перейдя по воздуху в условиях ограниченной видимости в тыл условного противника, успешно выполнили боевые задачи в дневное и ночное время.
Отметим, что международные учения "Три брата - 2021" продлятся до 20 сентября.
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