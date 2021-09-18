Французский двойной стандарт в отношении права на карикатуры

17 сентября 2021 г. мировые СМИ растиражировали информацию о том, что суд французского города Тулон приговорил Мишель-Анжа Флори - автора изображения на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера - к штрафу в размере 10 тысяч евро. Формулировка: осужден за "публичное оскорбление" президента республики. Речь идет об изображении главы Франции в сопровождении надписи: "Подчинись. Сделай прививку". Заявив о нарушении права на карикатуру, адвокат оштрафованного подчеркнул, что подаст апелляцию на решение суда.

Как интересно, однако... Вспоминаем.

Год 2006-й. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo перепечатывает карикатуры на пророка Мухаммада из датского издания Jyllands-Posten.

Год 2012-й. В разгар беспорядков из-за фильма "Невиновность мусульман" Charlie Hebdo публикует новую серию карикатур.

Год 2013-й. Charlie Hebdo знакомит читателей с подготовленным комиксом о жизни пророка Мухаммада. А главный редактор издания выражает надежду, что мусульмане не сочтут комикс оскорбительным, так как в его основе лежит глубокое научное исследование.

Год 2015-й. После нападения на редакцию еженедельника в 2015 г., приведшего к смерти 12 человек, во многих странах популяризируется слоган "Я - Шарли".

Год 2020-й. Charlie Hebdo перепечатывает карикатуры пятилетней давности. "Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, - сказал тогда Э. Макрон, - но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ". И добавил, что всегда будет защищать права на то, чтобы "говорить, писать, думать, рисовать" в своей стране. Ну а во время церемонии прощания с убитым преподавателем местного колледжа, демонстрировавшего ученикам эти карикатуры в рамках занятия о свободе слова, Э. Макрон заявил, что Франция "продолжит защищать свободу слова" и не откажется от карикатур во имя этой свободы. "У нас существует свобода прессы, свобода богохульства, - произнес он, - она тесно связана со свободой совести. Я, со своей стороны, готов защищать все эти свободы".

Вот спрашивается, если, согласно президенту Франции, в его стране защищено право не только на карикатуры, но и на богохульство (в качестве проявления свободы слова), по какой причине был оштрафован автор картикатурного изображения Э. Макрона?

А рядом высвечивается еще один вопрос: актуализируют ли свободолюбивые французы слоган: "Я - Флори"?

Хотя, может, право на свободу карикатур во Франции допускается только в случае отражения антиисламской тематики?

Теймур Атаев