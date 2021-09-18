https://news.day.az/politics/1381455.html Азербайджанские летчики примут участие в фестивале в Турции
Азербайджанские летчики примут участие в фестивале в Турции
Группа военнослужащих и авиационные средства ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021".
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, на фестивале, который стартует 21 сентября в Стамбуле, запланированы показательные полеты двух истребителей "МиГ-29" ВВС Азербайджана.
Отметим, что фестиваль продлится до 26 сентября.
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