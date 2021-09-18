Азербайджанские летчики примут участие в фестивале в Турции

Группа военнослужащих и авиационные средства ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021".

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, на фестивале, который стартует 21 сентября в Стамбуле, запланированы показательные полеты двух истребителей "МиГ-29" ВВС Азербайджана.

Отметим, что фестиваль продлится до 26 сентября.