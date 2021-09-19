B Берлине состоялась встреча с азербайджанцами Германии

Делегация Государственного комитета по работе с диаспорой, находящаяся с визитом в Германии, приняла участие в заседании Альянса азербайджанцев Германии (ААГ) в Берлине, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Вступительным словом мероприятие открыл председатель правления альянса, руководитель Общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. На заседании были исполнены государственные гимны Азербайджана и Германии, минутой молчания почтена светлая память наших шехидов, погибших за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Федеративной Республике Германии Рамин Гасанов.

Напомнив о постоянной активности азербайджанской общины в Германии, ее высоком организационном становлении, председатель комитета отметил, что в соответствии с рекомендациями и поручениями Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева проделана важная работа, направленная на формирование азербайджанской диаспоры, и достигнуты серьезные успехи, выразил членам правления альянса признательность за самоотверженную деятельность.

Официальный представитель комитета призвал соотечественников к непосредственному участию в работе домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения единства и солидарности нашей диаспоры. "Дома Aзербайджана предназначены для наших земляков. Это место консолидирует наших соотечественников. Призываю всех почаще посещать дома Азербайджана. Это - ваши дома", - сказал он.

Посол, подчеркнув, что диаспорские организации осуществляют заслуживающую одобрения деятельность в области доведения азербайджанских реалий до германской общественности, высоко оценил активность обучающихся в этой стране студентов в диаспорском движении, призвал членов общины к активности в деле защиты национальных интересов нашего государства.

До внимания участников мероприятия были доведены значение системного осуществления диаспорской деятельности на основе наших национально-духовных ценностей, целенаправленного продвижения в решении задач в сфере лоббизма, тесного сотрудничества с местными СМИ и другие важные моменты.

Заседание было продолжено показом видеороликов, посвященных деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, поездке представителей диаспоры в Шушу, а также представлением отчета о работе альянса.

Затем состоялись выборы в правление альянса, 13 человек были избраны членами правления.

Мероприятие завершилось проведением обмена мнениями и дачей рекомендаций относительно работы, предстоящей на очередном этапе.

Отметим, что председатель правления ААГ Яшар Мусаев является руководителем Общества Баку-Нюрнберг. Заместитель председателя правления Нуран Абдуллаев - председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук Клиники Кельнского университета. Еще один заместитель председателя Севда Гарибова работает педагогом-инструктором в средней школе при сенате Берлина, преподает немецкий язык.