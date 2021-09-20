https://news.day.az/politics/1381890.html МИД Азербайджана выразил соболезнования России
МИД Азербайджана выразил соболезнования России
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования России в связи с вооруженным инцидентом в Пермском государственном университете.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД в Twitter.
"Выражаем искренние и глубокие соболезнования народу России, семьям и родным погибших в результате нападения на Пермский государственный университет и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
В Пермском государственном университете студент открыл стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента погибли 8 человек, 28 получили ранения.
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