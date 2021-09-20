МИД Азербайджана выразил соболезнования России

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования России в связи с вооруженным инцидентом в Пермском государственном университете.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД в Twitter.

"Выражаем искренние и глубокие соболезнования народу России, семьям и родным погибших в результате нападения на Пермский государственный университет и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

В Пермском государственном университете студент открыл стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента погибли 8 человек, 28 получили ранения.