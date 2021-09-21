В Азербайджане заработала информационная система государственного контроля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января 2021 года подписал Указ "О создании "Информационной системы государственного контроля"" № 1275 в целях осуществления в электронном порядке контроля за состоянием исполнения указов, распоряжений и поручений главы государства и оценки деятельности местных органов исполнительной власти на базе основных показателей эффективности.

Как передает Day.Az, в соответствии с указом в Администрации Президента Азербайджана создана электронная система, которая обеспечит усиление контроля за своевременным и полным исполнением подписанных главой государства указов и распоряжений по всем направлениям, а также иных поручений.

Посредством новой системы станут возможными организация в электронном виде контроля за выполнением всех поручений, упрощение отчетности, выявление проблем по поручениям, исполнение которых задерживается, принятие соответствующих мер для их устранения и в итоге проведение тщательной оценки выполненной работы.

В настоящее время все центральные и местные органы исполнительной власти, госкомпании, публичные лица юридического права подключены к информационной системе государственного контроля. За прошедший период были проведены тренинги по использованию системы. Уже в этом году контроль за исполнением осуществляется в онлайн-порядке.

В то же время посредством системы с применением ключевых показателей эффективности, разработанных на основе критериев, характеризующих текущее состояние и развитие, ведется оценивание в регионах страны. По результатам оценки станет возможным определение тенденции развития регионов, состояния выполнения работ по намеченным приоритетным направлениям, своевременное выявление актуальных проблем и формирование межрайонной конкурентной среды в контексте развития.

Запуск информационной системы государственного контроля обеспечит создание и управление централизованной базой данных, охватывающей в целом вышеуказанные области в стране, а также организацию объективной и ориентированной на результат отчетности.

Наряду с этим меры, которые будут приняты в указанных рамках, сыграют важную роль в ускорении проводимых руководством страны реформ, правильном определении целей по приоритетным областям, оценке степени их достижения и повышении эффективности выполняемых работ.