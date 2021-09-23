Главы МИД Азербайджана и Польши обсудили стратегическое партнерство между странами

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау, передает Day.Az со ссылкой на МИД.

Министры обсудили различные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, в том числе успешное продолжение политического диалога, расширение экономического сотрудничества, в частности деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, стратегическое партнерство между Азербайджаном и Польшей.

Была подчеркнута необходимость дальнейшего углубления двусторонних отношений между двумя странами и продолжения совместных усилий в этом направлении.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, в том числе участия в Восточном партнерстве.

Стороны обменялись мнениями о председательстве Польши в ОБСЕ в следующем году и сотрудничестве в рамках ОБСЕ.

Джейхун Байрамов рассказал своему коллеге о новых реалиях в регионе после 44-дневной войны и текущей ситуации в области безопасности и выполнении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Он отметил, что Азербайджан начал восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях.

Глава МИД Азербайджанa заявил, что Армения по-прежнему проявляет препятствия для стабильности в регионе и продолжает свои провокации.

Подчеркнув заинтересованность своей страны в развитии отношений с Азербайджаном, Збигнев Рау отметил, что Азербайджан является важным партнером для Польши и он приложит все усилия для развития этих отношений во всех сферах.