Baku Network выступил соорганизатором трехсторонней конференции в Москве по теме «Экономика Каспия: вчера, сегодня, завтра»

В Москве состоится международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал". Модератором мероприятия выступит заместитель генерального директора агентства Trend, директор Baku Network Гюльнара Мамедзаде.

Политологический центр "Север-Юг" совместно с экспертной платформой "Baku Network" проводят 28 сентября в Москве международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал".

В мероприятии примут участие ведущие специалисты по Каспийскому региону из государственных, научных и общественных организаций стран "каспийской пятерки". Ожидается участие посла Иранской Республики Иран в РФ Казема ДЖАЛАЛИ. С приветственными словами к участникам заседания обратятся заместитель директора Департамента интеграционных проектов и стран СНГ Министерства экономического развития Российской Федерации Анна ПОПОВА и исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА.

Среди основных участников круглого стола: глава Торгового представительства Азербайджана в России Руслан АЛИЕВ (г. Баку, Азербайджанская Республика), управляющий директор ассоциации "Афанасий Никитин" Игорь ГОЦ (г. Москва, Российская Федерация), председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид ШАФИЕВ (г. Баку, Азербайджанская Республика), президент Института политических и международных исследований, заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран в 2013-2016 гг. Сейед Мохаммед Казем САДЖАДПУР (г. Тегеран, Исламская Республика Иран), председатель и генеральный директор Организации свободной зоны "Энзели" Али Осат Акбари МОГАДДАМ, представители Министерства транспорта РФ и Министерства иностранных дел РФ, и др.

В ходе работы международного заседания планируется обсудить следующий круг вопросов:

развитие промышленных парков и свободные экономические зоны в портах;

МТК "Север-Юг": ж/д коммуникации и автотрассы - перспективы расширения пропускной способности и увеличения грузопотока;

морские и речные коммуникации: развитие пароходств России, Азербайджана, Ирана;

развитие кооперационных проектов трех стран в динамике интеграции государств региона. Задачи дальнейшей региональной интеграции;

Время проведения мероприятия:

28 сентября 2021 г., начало в 11.00 МСК.

Место проведения:

Малый зал Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ул. Ильинка, 6/1, c.1.

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