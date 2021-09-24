Минобороны России в очередной раз допустило ошибку, связанную с Карабахом

После недавнего скандала на сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок РФ Министерство обороны России в очередной раз допустило грубую ошибку в отношении Азербайджана.

Как передает Day.Az, ведомство, которое повелось на армянскую фальсификацию об "уничтожении памятника маршалу авиации С.А.Худякову", отвечая на письмо Координационного совета Армяно-Российских организаций использовало неверную формулировку о так называемой "НКР".

В ответе МО, в частности, говорится: "В полной мере разделяем тревогу граждан о сохранении для потомков памятников истории и культуры, находящихся на территории бывшей "Нагорно-Карабахской Республики"".

Кроме того, город Ханкенди отмечен неверным, сфабрикованным армянами названием "Степанакерт".

Вызывает сожаление, что подобные высказывания все еще имеют место. Эта ошибочная риторика не соответствует духу дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Создается впечатление, что некоторые сотрудники Минобороны РФ имеют предвзятую позицию и, находясь под влиянием обиженных поражением армян, не разделяют мнения Москвы о том, что пора вести работу по разблокировке коммуникаций согласно трехстороннему Заявлению лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября и конфликт остался позади.

Напомним, что ранее на сайте Единой информационной системы России в сфере закупок устранена подобная техническая ошибка, из-за которой Азербайджан выразил протест России.

Место, по которому был объявлен тендер на обслуживание военного городка российских миротворческих сил, временно дислоцированных на территории Азербайджана, позже было обозначено как территория, расположенная за пределами Российской Федерации.