Пьяный Пашинян несет чушь с трибуны ООН

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, который непонятно как получил возможность выступать на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, несмотря на подписание капитуляции и принятие новых реалий созданных в регионе после 44-дневной войны, вновь решил гнать пургу и рассеивать дезинформацию об Азербайджане.

Как передает Day.Az, в своем выступлении Пашинян начал разглагольствовать о каких-то "нарушениях Азербайджаном режима прекращения огня", вспомнил об "удержании военнопленных" и "агрессивных заявлениях против Армении и армянского народа".

Начнем с того, что режим прекращения огня постоянно нарушается вооруженными силами Армении ввиду того, что официальный Ереван никак не хочет понять новую реальность, созданную Азербайджаном в регионе по окончанию Второй Карабахской войны, в результате чего обиженные поражением солдаты страны, которая почти 30 лет оккупировала азербайджанские земли, открывают огонь, несмотря на присутствие российских миротворцев, и постоянно пытаются отомстить за проигрыш ввиду реваншистких настроений.

Во-вторых, в Азербайджане нет никаких военнопленных. Всех армянских военнопленных мы вернули по окончанию войны по принципу "всех на всех". Те, кто остались - это террористы и диверсанты незаконных вооруженных армянских формирований, которые после позорной капитуляции Армении не подчинились приказу покинуть международно признанные территории Азербайджана и, пытаясь отомстить, начали устраивать теракты и провокации, в результате чего нам пришлось провести антитеррористическую операцию, чтобы обезопасить наших мирных граждан.

В-третьих, по окончанию 44-дневной войны Азербайджан, несмотря на агрессивную политику, проводимую Арменией против нашей страны, неоднократно заявлял о том, что готов нормализовать отношения с соседним государством на основе принципов международного права, и эта позиция была озвучена Президентом Ильхамом Алиевым.

Конфликт остался позади, но некоторые реваншистские силы в Армении постоянно выступают с абсурдными заявлениями о каком-то новом конфликте, мести или агрессии. Армянское государство должно понять, что единственный выход - нормализовать отношения с соседями. Открытие всех коммуникаций, которому противится официальный Ереван, сделает реальностью стабильность и безопасность в Южнокавказском регионе. Армения должна воспользоваться шансом, предоставляемым Азербайджаном, прекратить вражду, территориальные притязания к соседним государствам, и начать выполнять пункты трехстороннего заявления. В отличие от Армении, Азербайджан продолжает строительство железных и автомобильных дорог на территории до границы, и в ближайшем будущем все дорожные проекты на нашей территории будут завершены. Открытие коммуникаций расширит возможности сотрудничества стран региона, откроется путь в Нахчыван. В том числе откроется дорога из Армении в Россию и Иран. Откроются границы Армении с Турцией. Тем самым в регионе воцарятся устойчивый мир и безопасность.

Учитывая все вышесказанное, очевидно, что заявления армянского премьера, любящего временами выпивать, безосновательны и он несет чушь. Причем совершенно безосновательную и дешевую, которая вредит только самой Армении, потому что мир с Азербайджаном будет только выгоднен для экономики этой страны, которая 3 десятилетия находится в блокаде ввиду ее агрессорской и неуравновешенной политики. Возможно, Пашинян перед выступлением в ООН все-таки хлебнул немножно...для "смелости".

М.Ахмедзаде