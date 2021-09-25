https://news.day.az/politics/1383917.html И Минобороны России признало - понятия "Нагорный" Карабах больше нет - ФОТОФАКТ
И Минобороны России признало - понятия "Нагорный" Карабах больше нет - ФОТОФАКТ
Минобороны России удалило контуры границ так называемой НКАО - самопровозглашенного сепаратистского образования, незаконно созданного на территории Азербайджана, на карте миротворческого контингента. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт российского оборонного ведомства.
Армянские СМИ и телеграм-каналы в ужасе сообщают, что исчезли границы незаконного сепаратистского образования, которые изначально якобы "считались за армянской стороной по всем переговорным условиям". Далее они приводят сравнение карт от 20 сентября и 24 сентября текущего года.
Таким образом, и Минообороны России признало, что понятия "Нагорный" Карабах больше нет.
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