И Минобороны России признало - понятия "Нагорный" Карабах больше нет

Минобороны России удалило контуры границ так называемой НКАО - самопровозглашенного сепаратистского образования, незаконно созданного на территории Азербайджана, на карте миротворческого контингента. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт российского оборонного ведомства.

Армянские СМИ и телеграм-каналы в ужасе сообщают, что исчезли границы незаконного сепаратистского образования, которые изначально якобы "считались за армянской стороной по всем переговорным условиям". Далее они приводят сравнение карт от 20 сентября и 24 сентября текущего года.

Таким образом, и Минообороны России признало, что понятия "Нагорный" Карабах больше нет.