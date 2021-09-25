В основе Победы в Отечественной войне лежит успешная политика Азербайджана

В основе Победы в Отечественной войне, во время которой доблестная азербайджанская армия нанесла по противнику сокрушительный удар, лежит успешная политика Азербайджана. Основы этой политики были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и ее успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Именно благодаря этой взвешенной и нацеленной на развитие всех сфер политике Азербайджан является лидером региона.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров, передает Day.Az.

По его словам, благодаря совершенному политическому управлению, продуманным, дальновидным и принципиальным шагам, предпринятым в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, мир признал большие успехи нашей страны во внутренней и внешней политике.

Депутат отметил, что формирование сильной армии также является результатом этой политики.

"Строительство сильной и современной армии в Азербайджане является одним из главных направлений политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня в арсенале азербайджанской армии имеется современное вооружение производства передовых компаний мира, способное с точностью уничтожить любую цель противника", - сказал Искендеров.

Он также отметил, что благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан в короткие сроки создал мощную оборонную промышленность.

"Поэтому азербайджанская армия стоит в одном ряду с 50 сильнейшими армиями мира. Во время 44-дневной Отечественной войны весь мир увидел, на что способна азербайджанская армия", - сказал Искендеров.

По словам депутата, все это обусловило победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

"В числе других факторов необходимо особо отметить стратегическое и тактическое планирование, поскольку Азербайджан представил миру новую модель ведения войны. Вышеперечисленные факторы, единство народа и власти, национальная солидарность сказали свое слово в 44-дневной войне", - подчеркнул депутат.