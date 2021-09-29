У Армении нет шансов выиграть Международный суд против Азербайджана

Если не ошибаюсь, первая межгосударственная жалоба Азербайджана в ЕСПЧ против Республики Армения была подана где-то в конце 2020 - начале 2021 года. Основанием были военные преступления, совершенные армянской стороной в период боевых действий. В направленных в суд материалах содержатся доказательные материалы о неизбирательных атаках на гражданское население Азербайджана, а также на гражданское и государственное имущество, инфраструктуру, совершение армянами казней, жестокое обращение и применение пыток в отношении военнопленных и удерживаемых лиц. Ереван должен также нести ответственность за длинный ряд нарушений с 1992 года европейских конвенций, включая продолжающееся вынужденное переселение сотен тысяч азербайджанцев из их домов, убийства и пропажу без вести граждан Азербайджана, уничтожение культурных и религиозных ценностей.

При этом Правительство Республики Армения подало 1 февраля 2021 года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Азербайджана. В жалобе указывается на нарушения Азербайджаном прав жителей Карабаха и Армении на жизнь, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование и ряд других прав. Однако 3 июня ЕСПЧ отказал Республике Армения в приеме этой жалобы.

После подписания трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать Конвенцию, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев путем минирования ранее оккупированных территорий и, отказываясь предоставить Азербайджану карты заминированных территорий.

В начале лета была подана против Республики Армения в ЕСПЧ еще одна, вторая межгосударственная жалоба в связи с отказом Армении предоставить имеющиеся у нее карты минных полей и неразорвавшихся снарядов на освобожденных азербайджанских территориях в Карабахе. Европейский суд объединил эту жалобу с уже существующей жалобой от Азербайджана.

Отказ Республики Армения от добровольного предоставления карт минных полей не вписывается ни в какие рамки мирного процесса, не имеет никаких стратегических, правовых либо моральных оправданий. Он направлен лишь на лишение жизни людей и нанесение им увечий. Речь идет о гражданском населении Азербайджана в данном регионе. Действия Республики Армения подвергают опасности, в том числе, и армянское население, проживающее на освобожденных азербайджанских территориях. Республика Армения, не соблюдая свои международно-правовые обязательства и отказываясь предоставлять карты минных полей, а также любую значимую информацию по данному вопросу, нарушает не только Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин (ППМ) и об их уничтожении (КЗПМ, Оттавскую конвенцию) 1997 года, но и свое законодательство.

Азербайджан на днях тоже обратится в суд с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD). В иске говорится, что Армения совершала и продолжает совершать серию дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения. Как прямыми, так и косвенными средствами Армения продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства.

Вышеуказанная конвенция ООН, принятая Генеральной Ассамблеей 21 декабря 1965 года (резолюция 2106 (XX), вступила в силу 4 января 1969 года. По состоянию на декабрь 2020 года, участниками Конвенции являются 182 страны, еще 3 страны Конвенцию подписали, но не ратифицировали. В соответствии со статьей 4 данной конвенции "государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях или теориях превосходства одной расы или группы лиц... этнического происхождения, или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме, и обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение всякого подстрекательства к такой дискриминации или актов дискриминации, и с этой целью они в соответствии с принципами, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека, и правами, ясно изложенными в статье 5 настоящей Конвенции, среди прочего: а) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или группы лиц... этнического происхождения, а также предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование".

После прекращения незаконной оккупации Арменией части наших территорий были тщательно собраны и задокументированы факты грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев. Сюда входят случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств азербайджанцев из-за их этнической принадлежности. Более миллиона азербайджанцев были насильно изгнаны из своих домов в результате армянской агрессии. Города Азербайджана полностью стерты с лица земли и т.д.

Мы обеспечим справедливость в рамках международного права в связи с грубым нарушением положений Конвенции Арменией.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР