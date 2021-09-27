https://news.day.az/politics/1384385.html Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик, посвященный Дню памяти - ВИДЕО
Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик, посвященный Дню памяти - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеоролик, посвященный Дню памяти, который отмечается 27 сентября, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.
Видеоролик называется "Героическая летопись".
Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от второго декабря 2020 года, 27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти.
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