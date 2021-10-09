https://news.day.az/politics/1389781.html Дипломаты и иностранные журналисты посетили исторические и религиозные памятники в Шуше - ФОТО
Дипломаты и иностранные журналисты посетили исторические и религиозные памятники в Шуше - ФОТО
Пресс-атташе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и иностранные журналисты посетили исторические и религиозные памятники в городе Шуша.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter.
Отмечается, что они посетили дом Хуршидбану Натаван, дом-музей Бюльбюля, памятник Узеиру Гаджибейли, побывали на центральной площади города Шуша.
Также состоялось посещение мечетей Юхары Говхар Ага и Ашагы Говхар Ага, церкви Газанчы.
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