https://news.day.az/politics/1389954.html Джейхун Байрамов отправился с визитом в Сербию
Джейхун Байрамов отправился с визитом в Сербию
Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отбыла в Белград (Сербия) для участия в мероприятии высокого уровня, посвященном 60-летию Движения неприсоединения.
Как сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе МИД, в ходе визита намечены двусторонние встречи Джейхуна Байрамова с главой МИД Сербии и другими официальными лицами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре