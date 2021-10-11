Джейхун Байрамов встретился в Белграде с Мевлютом Чавушоглу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Белграде со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД Турции сообщил в Twitter.

"Мы встретились с министром иностранных дел Азербайджана, моим братом Джейхуном Байрамовым в этот раз в Белграде, обсудили наши двусторонние отношения и подготовку к саммиту Тюркского совета, который состоится 12 ноября в Стамбуле", - отметил М.Чавушоглу.

Напомним, в Белграде проходит международная конференция, посвященная 60-летию Движения неприсоединения.