Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестины

12 октября 2021 года в Белграде в рамках встречи на высоком уровне, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестинского государства Риадом аль-Малики.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече министр иностранных дел Палестины отметил успешную и активную деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения. Министр аль-Малики поздравил Джейхуна Байрамова с успешным проведением мероприятия, посвященного 60-летнему юбилею Движения неприсоединения.

Стороны отметили потенциал развития сотрудничества между странами в различных сферах, подчеркнули важность усиления двустороннего политического и экономического сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о сложившейся в регионе постконфликтной ситуации, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.