Армения потерпела полное геополитическое, дипломатическое и военное фиаско

После Второй Карабахской войны геополитическая реальность на Южном Кавказе совершенно изменилась, и Азербайджан вышел страной-победителем в этой войне, еще раз доказав, что является страной-лидером и важным стержнем региона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в прямом эфире популярной среди израильтян программы "Международный час" радиостанции "Reshet Bet" заявил известный израильский эксперт в области международных отношений, глава израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма Арье Гут.

Отвечая на вопрос ведущего программы о военных учениях Ирана на границе с Азербайджаном, Арье Гут подчеркнул, что во время Второй Карабахской войны Азербайджан собственными силами в соответствии с 4 резолюциями СБ ООН освободил оккупированные территории от армянской оккупации благодаря мужеству и храбрости азербайджанских солдат и офицеров, а также благодаря продвинутой израильской технологии, включая крупномасштабное оружие израильского производства, такое, как Harop - разведывательно-ударный БПЛА, ракеты LORA и Tammuz.

"Что вдруг случилось, что Иран решил проводить военные учения в зоне, граничащей с освобожденными территориями Азербайджана. Где же был Иран, когда в течение 28 лет Армения оккупировала и совершала вандализм и мародерство на этих землях, изгнала миллион азербайджанцев шиитов с собственной территории и ни разу не осудил Армению и не проводил никаких военных учений?", - сказал израильский эксперт.

Арье Гут в интервью радиостанции Reshet Bet особо подчеркнул, что несколько месяцев назад он посетил освобожденные от армянской оккупации территории. "С самого первого момента моего пребывания на этой выжженной армянами земле у меня возникло такое ощущение, будто сюда пришла ужасная чума. Здесь не осталось ни домов, ни детского сада или школы, ни одной библиотеки и музея. Армянская оккупационная армия занималась мародерством и вандализмом, стерла с лица земли такие города, как Агдам, Физули, Губадлы, Джебраил и Зангилан. Были уничтожены и осквернены практически все азербайджанские кладбища. Никто не сражался с безжизненными телами усопших в могилах, но это делали армянские вандалы. Есть оккупант, сражавшийся с костями в могилах, враг, который может вытащить из могилы младенца и убивать его снова и снова...Армянские оккупанты разрушили этот красивейший регион Азербайджана, на протяжении 28 лет совершая урбицид, экологический и культурный геноцид над этой территорией", - подчеркнул Арье Гут.

Израильский эксперт отметил, что Армения потерпела полное геополитическое, дипломатическое и военное фиаско во Второй Карабахской войне. "За 44 дня имидж "прославленной армянской армии" был разрушен, а эта оккупационная армия была разбита вдребезги. Разве страна, называющая Карабах своим, может вот так уничтожать города, превращая их в призраки. А где же в это время был "защитник и сторонник угнетенных мусульман", "справедливый" Иран?", - сказал Арье Гут.

Отвечая на вопрос программы о присутствии "израильских сил" на территории Азербайджана, Арье Гут подчеркнул, что почти каждый месяц-два бывает в Азербайджане и никогда не видел там представителей "израильских сил".

"Иран должен с уважением относиться к суверенитету, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Иран должен понять, что ни одна страна в Евразии не имеет более тесных, теплых, стратегических, более искренних и дружеских отношений с Израилем, чем Азербайджан", - отметил Арье Гут, подчеркнув, что, хотя в настоящее время в Израиле нет посольства Азербайджана, однако эта страна поддерживает крепкие, многогранные и тесные межгосударственные отношения с Тель-Авивом вот уже тридцать лет.

"Очень важно подчеркнуть, что израильско-азербайджанские отношения носят характер стратегического и военно-технического партнерства, активно работает межправительственная комиссия двух стран, существует высокий уровень доверия и постоянный взаимный диалог", - отмечает эксперт.

По мнению Гута, отношения между двумя странами вызывают иногда удивление, поскольку в Азербайджане большинство населения составляют мусульмане. Тем не менее, вечная и непоколебимая дружба между азербайджанцами и евреями имеет древнюю историю. "В отличие от многих других народов, азербайджанцы не считают евреев иностранцами и вместо этого относятся к ним с большим уважением как к неотъемлемой части азербайджанского общества. Уважение и терпимость к национальным меньшинствам сыграли жизненно важную роль в развитии страны со времен Великого шелкового пути до наших дней", - подчеркивает израильский эксперт.

Отвечая на вопрос ведущего о процессе восстановления освобожденных территорий, Арье Гут подчеркнул, что власти и народ Азербайджана уверены: активное обустройство освобожденных районов позволит вскоре превратить Карабах в драйвер экономического развития всей страны. "Я побывал в ряде районов и посмотрел, с каких стартовых позиций страна начинает воплощать их в жизнь. Несмотря на тяжелые последствия вандализма, который осуществила армянская оккупационная армия, официальный Баку принял решение о начале реконструкции и возрождения родного Карабаха.

В Шуше восстановили мавзолей Молла Панаха Вагифа и дом-музей Бюльбюля. Восстанавливают дом-музей великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Построили в течение 7 месяцев новый инновационный международный аэропорт Физули, и таким образом началось подлинное восстановление Карабаха и Азербайджан как настоящий хозяин этой земли восстанавливает уничтоженный и оскорбленный Карабах.

Президент Ильхам Алиев провозгласил Шушу культурной столицей Азербайджана. По замыслу властей, здесь в ближайшей перспективе начнут проводиться международные музыкальные и культурные фестивали, а сам город превратится в одну из туристических визитных карточек страны", - резюмировал Арье Гут в интервью в прямом эфире в популярной среди израильтян программы "Международный час" радиостанции "Reshet Bet".