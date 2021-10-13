Карабахский конфликт завершен, пришло время говорить о мире

Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева, основываясь на своих суверенных правах и в соответствии с Уставом ООН, резолюциями Совета Безопасности и решениями других международных организаций, восстановил территориальную целостность, признанную на международном уровне. Конфликт завершен, и пришло время говорить о будущем, о мире, стремиться сделать регион стабильным и безопасным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и католикосом всех армян Гарегином II в Москве.

По его словам, ситуация, возникшая после подписания лидерами Азербайджана, России и Армении заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец военным действиям и вооруженному конфликту между двумя странами, создает возможности для наступления новой эпохи на Южном Кавказе.

"Отныне не должно быть места реваншистской риторике, призывам к мести, вражде между Арменией и Азербайджаном, и необходимо начать сотрудничество во благо наших народов.

На политической и географической карте Азербайджана нет территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Армяне, проживающие сегодня в Ханкенди и прилегающих к нему населенных пунктах, являются, как и представители других этнических групп, гражданами Азербайджана и обязаны соблюдать азербайджанское законодательство. Что касается статуса, то для Азербайджана этот вопрос не является предметом обсуждения", - сказал Пашазаде.