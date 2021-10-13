Чья бы корова мычала: новые иранские ложь и провокация

Это, конечно, верх лицемерия. Буквально вчера глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан позвонил главе внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуну Байрамову. Как сообщает ИРНА, в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой министр иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркнул, что две страны должны предотвратить недопонимание в отношениях и что для них целесообразно продолжать свои отношения в правильном и растущем направлении.

И что вы думаете? Не проходит и дня, как мы видим очередной, уже сложно сказать какой по счету, провокационный и антиазербайджанский шаг со стороны Ирана. Судите сами. "Дипломатические и политические отношения между Ираном и Арменией всегда были очень хорошими. Однако недавние события в регионе заставляют нас еще больше развивать эти контакты", - заявил после встречи с генпрокурором Армении в Ереване 13 октября генпрокурор ИРИ Мохаммад Джафар Монтазер.

Сразу же комментируем. Монтазер с гордостью вещает о том, что у мусульманского Ирана, который на словах выступает за соблюдение прав всех мусульман в мире, всегда были хорошие отношения с Арменией, которая на протяжении почти трех десятков лет держала под оккупацией пятую часть территорий мусульманского Азербайджана, уничтожив сотни мечетей и часть из них превратив в место содержания свиней.

Генпрокурор ИРИ с гордостью вещает о хороших отношениях его страны с государством-оккупантом, которое совершило геноцид в Ходжалы, которое превратило в "Кавказскую Хиросиму" некогда цветущий Агдам, которое бомбило в ходе 44-дневной войны Гянджу, Тертер, а также пытаясь нанести удар по Баку и трубопроводу БТД. По сути, официальный Ереван, в ходе проигранной им войны, взял на вооружение террористические методы.

И Иран, как видим, гордится давней дружбой с государством-террористом. Как тут не вспомнить о том, что подобное притягивает подобное? Тем более, что генпрокурор ИРИ открыто указывает на важность углубления ирано-армянских контактов после "последних событий в регионе", то есть после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Более конкретно признаться в том, что официальный Тегеран недоволен ею, просто невозможно.

Впрочем, Монтазер решил усугубить ситуацию, хотя казалось бы это уже в принципе невозможно. "Армения и Иран подтвердили, что террористы, замеченные на наших границах, никоим образом неприемлемы. Мы поддерживаем добрососедские отношения с соседними странами и надеемся, что они воспримут эту позицию Ирана до обострения вопроса. Террористы должны исчезнуть как можно скорее. Мы можем предпринять резкие шаги, но надеюсь, что к тому времени соседние страны сами возьмутся за решение вопроса", - заявил генпрокурор ИРИ.

Ясное дело, что он намекает на Азербайджан. Ибо, Армения, которую он призывает в свидетели своей лжи, также использовала фейк про "террористов, воевавших на стороне Азербайджана". Тем самым, официальный Ереван пытался оправдать свое поражение в 44-дневной войне, попутно тужась свалить все с больной головы на здоровую. Ибо, были конкретные факты участия этнических армян из разных стран мира в 44-дневной войне.

Увы, ничего этогоИРИ "не заметила" не в ходе нынешней войны, не по ее окончании. Как "не заметили в ИРИ и того, что в РА есть есть партия "Сасна црер", одним из лидеров которой является уроженец Бейрута, участник гражданской войны в Ливане в составе армянских вооруженных отрядов, террорист Жирайр Сефилян, командовавший Шушинским батальоном в годы первой карабахской войны. И таких "героев Карабаха" в РА много.

Одному из них, известному террористу Монте Мелконяну, даже установлены памятники в городах РА. Но и этого генпрокурор ИРИ "не заметил". Он предпочел распространять бездоказательную ложь об Азербайджане. Вот и сейчас с его стороны не было приведено никаких фактов. Сплошное бла-бла-бла. И это при том, что азербайджанская сторона обнародовала кучу доказательств возмутительных действий ИРИ на протяжении всего периода оккупации наших земель, в ходе 44-дневной войны и по ее окончании.

Тут тебе и наркотрафик, и вырубка и вывоз деревьев, и разграбление и вывоз кирпичей домов, в которых жили азербайджанцы, и торговля с карабахскими сепаратистами горюче-смазочными материалами. Наконец, было обнародовано доказательство вторжения иранских вооруженных сил на территорию Азербайджана в ходе 44-дневной войны. Одного этого факта должно было быть достаточно, чтобы официальный Тегеран бесконечно долго извинялся перед нашей страной.

Но там, как видим, выбрали политику шантажа, угроз, лжи и лицемерия. Поразительно, но о террористах говорит генпрокурор того самого Ирана, который находится под международными санкциями, в том числе и за поддержку терроризма. Напомню, что в августе Вашингтон ввел санкции против ряда компаний и частных лиц, обвиняемых в контрабанде нефти в интересах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, иранское военно-политическое элитное подразделение, выполняющее функции армии, полиции, жандармерии и органов госбезопасности).

Речь шла о фирмах, базирующихся в Омане, Либерии и Румынии. По данным Госдепа, они были частью международной контрабандной сети по торговле нефтью, которая поддерживает силы специального назначения "Аль-Кудс" (подразделение КСИР). Кроме того, в сентябре США внесли в санкционный список шестерых граждан Ирана за поддержку террористов.

Под "террористическими сетями" американский Минфин подразумевал такие организации, как КСИР и шиитскую группировку "Хезболла", поддерживаемую Ираном. И такого рода примеров, доказывающих то, что ИРИ поддерживает терроризм в разных странах мира, можно привести множество. И каждый из них докажет то, что и без того очевидно - смехотворность, лживость и лицемерие обвинений со стороны официальных лиц этой страны в адрес Азербайджана. Проще говоря, чья бы корова мычала, а ИРИ лучше бы помалкивать.

Акпер Гасанов