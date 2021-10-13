Иран: Синдром зависти (часть 4)

Смена власти в Тегеране, где "реформаторов" сменили консерваторы, оказала влияние на внешнюю политику страны.

Пришедшему в качестве главы МИД бывшему заместителю министра Х. Абдуллахияну захотелось самоутвердиться и стать таким же влиятельным и уважаемым в мировой политике, как его бывший шеф М. Зариф.

Поэтому новый глава внешнеполитического ведомства забыл про все другое и выбрал тему отношений с Азербайджаном.

"Наезжая" на Азербайджан в лучших традициях времён холодной войны и защищая интересы Армении, Х. Абдуллахиян не учёл тот факт, что и Азербайджан давно уже не тот, и время уже не то.

Вместо того, чтобы угрожать Азербайджану, иранским властям стоило бы позаботиться о надвигающейся угрозе из Афганистана, где радикальные талибы могут начать процесс преследования шиитского меньшинства, традиционной "опоре" Ирана.

Иранские политики ещё не до конца осознали афганские реалии и теша себя ложными чувствами, радуются поражению США и НАТО, не осознавая глубину проблемы и ее последствия.

Запугивая Азербайджан, пришедшие к власти консерваторы стремятся укрепить свои внутриполитические позиции, но совершают ошибки.

Азербайджан был и остаётся соседом и другом иранского народа, имеющую общую историю, культуру и религию, а такие провокационные действия иранской стороны лишь способствуют отдалению и разрыву отношений между странами.

Как Президент Гейдар Алиев, так и Президент Ильхам Алиев всегда проводили ровную дружественную Ирану политику, направленную на развитие экономических, культурных и иных связей.

Постоянные визиты на высшем уровне в Иран, участие в многочисленных международных мероприятиях, организуемых иранской стороной, показатель внимания и уважения к Ирану со стороны высшего руководства Азербайджана.

Вызывает удивление тот факт, что ликвидация радикального религиозного подполья в Азербайджане привело к практической смычки проиранских элементов с радикальной азербайджанской оппозицией, которая бросилась на защиту исламистов, несмотря на то, что считают себя сторонниками светского развития государства и союзничества с Турцией.

Ещё более странным оказалось то, что американские официальные структуры и неправительственные "правозащитные" организации сразу же включили этих лиц в списки неких "политических заключённых" и стали требовать их освобождения, не обращая внимание за что они были осуждены. Видимо неприязнь и зависть к независимому курсу Азербайджана оказались выше заявленных принципов "западной демократии" и геополитических интересов.

Не удалось Ирану достичь успеха в Йемене, где уже несколько лет продолжается кровопролитная гражданская война между повстанцами хулуситами (шиитами) и поддерживаемым Саудовской Аравией коалицией.

Не все ладно в Сирии, где Иран теряет свое влияние, уступая главную роль России.

Не удалось осуществить исламскую революцию в Бахрейне (послом Ирана являлся нынешний министр иностранных дел), где правительство силой подавило выступление проиранских сил. А ответом на это стала нормализация отношений Бахрейна с Израилем, которую полностью развязав себе руки, осуществило руководство Королевства.

Есть большие проблемы в соседнем Ираке, где откровенное вмешательство в дела страны проиранских прокси стало раздражать даже шиитское большинство.

Итак у Ирана не простые отношения со многими странами Исламского мира, которые недовольны вмешательством в свои внутренние дела, а последние события ещё больше подтолкнули их к мысли о необходимости изоляции этого не совсем последовательного государства.

Так что нынешним властям есть чем заняться на внешне- политическом фронте, а не портить отношения с лояльным, дружественным Азербайджаном.

Ухудшение отношений Ирана с Азербайджаном, с одной из стран-членов ОИК и председательствующего в настоящее время в Движении Неприсоединении, было воспринято с тревогой странами- членами этих организаций, которым непонятна позиция тегеранских властей, раскручивающих эту тему.

Выдвинутые обвинения Ирана против страны-Председателя Движения Неприсоединения не стоит выеденного яйца, так как большинство стран членов этого Движения признают Израиль и Палестину в качестве независимых суверенных государств.

Выборочная политика иранских властей просто поразительна. С одной стороны ближайший друг- Армения открывает Посольство в Израиле, отправляя туда Посла, на что Иран хранит молчание, как бы этого не замечая.

С другой стороны, любой контакт Азербайджана или соседних арабских стран с Израилем вызывают взрыв негодования, угроз и критики.

Иранская сторона, которая постоянно твердит о международном праве и принципах равноправия всех стран, часто жонглирует ими так как ей нужно.

Все доводы иранской стороны- это попытки оправдаться за то, что она желает стать региональной сверхдержавой и диктовать свою волю соседним странам.

Вот и вопрос о статусе Каспийского моря, который долгое время не решался из-за неуступчивости Ирана. Заявляя о своих претензиях чуть ли не на его половину, Иран игнорировал тот факт, что берега этого моря омывают уже 5 независимых государств, а не 2 государства, как было ранее.

Претворяя в жизнь свою нефтяную стратегию, азербайджанская сторона с начала разработок своих месторождений на Каспии, сразу же пригласила иранские компании принять в них участие.

Иранская сторона разрешив своим компаниям участвовать в этих мероприятиях, вначале как бы не обращала внимание на этот регион, считая более перспективным разработки нефти и газа в Персидском заливе.

После обнаружения крупных запасов в Каспийском море, Иран заявил о своих претензиях на некоторые из них.

В 2001 году Иран попытался устроить демонстрацию силы, направив военные корабли к одному из азербайджанских месторождений Араз-Алов Шарг, где велись разведочные работы с участием западных нефтяных компаний.

Азербайджанская сторона, верная принципам добрососедства и мирного урегулирования всех проблем, приостановила все работы до достижения соглашения по статусу Каспийского моря, которое было достигнуто лишь в 2018 году.

До сих пор единственным государством, не ратифицировавшим это соглашение является Иран. Уже 3 года иранский меджлис не находит время обсудить этот вопрос.

В ходе долгого переговорного процесса именно иранская сторона создавала многочисленные препятствия для достижения соглашения, постоянно меняя позицию, пытаясь добиться больших преимуществ и привилегий.

Лишь когда Азербайджан, Россия, Казахстан и Туркменистан достигли между собой двусторонних договорённостей по разграничению своих секторов на Каспийском море, иранская сторона стала более конструктивной и пришла к соглашению.

В то же время, Тегеран предъявляет претензии по поводу совместных азербайджано-турецких учений по предотвращению террористических угроз объектам инфраструктуры на Каспийском море.

Тегеран заявляет, что это нарушение конвенции (ещё не вступившая в силу), что является полным фарисейством.

Все это происходит на фоне роста недовольства иранского населения из-за глубокого экономического кризиса, роста цен на основные продукты питания, вызванные падением мировых цен на нефть, пандемией коронавируса и санкциями США и других западных стран.

История поставит все на свои места. Нынешние иранские власти ещё будут сожалеть о содеянном, так как рассорить азербайджанский и иранский народ никому не удасться.

Гаджи Гарабаглы