Иран: Синдром зависти (продолжение, часть 3)

Транспортные средства иранских компаний доставляли грузы и топливо, предназначенные армянским вооруженным силам на оккупированных территориях Азербайджана, прикрывая иранские номерные знаки липовыми армянскими.

На справедливые упреки и протесты азербайджанской стороны иранские власти обещали разобраться, чего естественно не делали и это повторялось снова.

Резкую реакцию на введение таможенного и пограничного контроля на азербайджанском участке дороги Горус-Гафан иранские власти пытаются мотивировать защитой интересов азербайджанского населения Ирана, для которого данный бизнес является основным источником дохода, чтобы направить недовольство азербайджанского населения против Азербайджана.

Однако, это не так.

Ещё совсем недавно, во время Второй Карабахской Войны, азербайджанское население Ирана перекрывало иранские КПП на границе с Арменией, не допуская доставку стратегических и военных грузов.

Выступая против открытия Зангезурского коридора, Иран и Армения выступают против своего союзника по войне в Сирии - России, которая заинтересована в восстановлении железнодорожного сообщения (самого экономичного и дешевого вида транспорта) через Иран с другими странами Азии.

Иллюзорный проект автомобильной магистрали Север-Юг, продвигаемый Арменией является очень дорогим (около 1 миллиарда долларов) и не может быть альтернативой железнодорожной магистрали Зангезурского коридора, которая позволит доставлять грузы из Европы в Азию и обратно самым дешевым способом.

Тема иранских азербайджанцев постоянно беспокоит тегеранские власти, которые подозревают их в нелояльности и скрытом сепаратизме. Иранская сторона всегда с подозрением относилась к Азербайджану, по причине наличия значительного азербайджанского населения у себя в стране, стараясь ограничить их контакты.

Почти 10 лет иранская сторона не давала согласия на открытие Генерального Консульства Азербайджана в Тебризе, несмотря на то, что Генеральное Консульство Ирана в Нахчыван было открыто ещё в 1992 году, нарушая принципы Венской Конвенции о дипломатических отношениях, где четко прописан принцип взаимности и паритета.

Под различными причинами иранский МИД не давал согласие на открытие Генконсульства, пока в 2004 году вынужден был дать разрешение.

Азербайджан, для которого принцип территориальной целостности является одним из столпов внешней политики, никогда не давал возможности

эмигрантам-выходцам из Ирана использовать свою территорию для враждебных действий против соседнего государства, несмотря на симпатии общественности.

После разгрома Исламской Партии в Азербайджане, иранские спецслужбы попытались создать себе новую опору, сделав ставку на Тале Багирзаде и возглавляемое им движение хусейнитов, которое под видом борьбы за нравственные принципы ислама, социальную справедливость и изучение религии, стало в тайне вербовать молодежь, подготавливая к вооруженным выступлениям.

После того, как азербайджанские спецслужбы разгромили это осиное гнездо иранской агентуры, выяснилось, что эти "моралисты" не только готовились к вооруженному выступлению в Азербайджане, но и в тайне отправляли молодёжь в лагеря Хизбуллах в Иране, Сирии и Ливане для военного обучения и участия в боевых действиях.

Не добившись организации вооруженного выступления в Баку и пригородных селениях, иранская пятая колонна попыталась взять реванш в 2018 году в Гяндже, желая воспользоваться определенным социальным недовольством. Спровоцировала беспорядки, в ходе которых были убиты 2 полицейских офицера.

Бдительность и решительность азербайджанских правоохранительных органов не позволила этим событиям перерасти в масштабный вооруженный мятеж. В ходе следствия выяснилось, что некоторые задержанные проходили подготовку в специальных лагерях в Иране и участвовали в боевых действиях в Сирии в составе подразделений Хизбуллах.

Стараясь не допустить осложнений в отношениях с Ираном, в официальных заявлениях не была упомянута страна, на которую работали задержанные.

Официальный Баку подвергался часто критике оппозиции за то, что жестко пресекал отдельные антииранские акции и мероприятия, называя это предательством интересов народа.

Западные средства массовой информации, неправительственные организации, ряд парламентариев и некоторые официальные структуры с подачи радикальной азербайджанской оппозиции, часто рассматривают этих осуждённых как "политических заключённых" и "узников совести", хотя их политические взгляды и действия вряд ли можно назвать таковыми.

Антизападная и антисемитская пропаганда является основой их идеологии, а стремление свергнуть светское государство и установить исламское государство иранского типа главной задачей, причём в этом они готовы на все, вплоть до вооружённого выступления.

Иран всегда рассматривал Азербайджан как своё мягкое подбрюшье и задний двор, пытаясь навязать свой строй и идеологию, мечтая превратить Азербайджан во второй Ливан, где фактически Хизбуллах заправляет ситуацией в обход официальных властей.

Так как навязать светскому по своему характеру азербайджанскому народу религиозный радикализм не удаётся, а традиционный мультикультурализм и многонациональность азербайджанского общества не позволяют экспортировать исламскую революцию, они изменили тактику.

Некоторые круги в Тегеране после окончания Второй Карабахской Войны, стали открыто выступать против Азербайджана, мотивируя тем, что на освобождённых территориях есть некие сионистские и террористические силы, готовые атаковать Иран.

Такого рода заявления (с подачи армянской пропаганды) стала распространять вначале иранская пресса. Вскоре с подобными обвинениями начали выступать и высокопоставленные иранские официальные лица.

На это последовал резкий ответ Президента Ильхама Алиева, который, выступая в освобождённом Джебраильском районе, поставил на место зарвавшихся "ревнителей" исламской морали, отвергнув глупые обвинения и объяснив, что не допустит вмешательства в суверенные дела Азербайджанского государства.

То что иранские власти пошли на поводу у Армении включившись в антиазербайджанскую кампанию свидетельствует, что в ответ на искреннее отношение азербайджанской стороны, определенные круги в Иране держали камень за пазухой, чтобы в удобный момент запустить им в своего "брата", (как любили они называть Азербайджан), повторив историю библейских Каина и брата его Авеля.

Проиранская агентура часто пыталась дестабилизировать ситуацию в стране, используя надуманные вопросы о ношении хиджаба, отношениях с Израилем или введением исламских норм в законодательство страны.

Для этого были попытки задействовать даже иранских религиозных деятелей, которые пытались вести эту пропаганду в азербайджанских мечетях, чему был положен конец после введения закона о запрещении иностранным гражданам заниматься проповедованием и исполнением религиозного культа на азербайджанской территории.

Иранский телеканал "Сехер" на азербайджанском языке открыто вёл антиправительственную и антизападную пропаганду, вещая без разрешения властей на территорию Азербайджана, используя частоты, выделенные для местных телеканалов.

Следует отметить, что аудиторией этого пропагандистского канала изначально была выбрана аудитория Азербайджана, а не Ирана, так как азербайджанцы в Иране не имеют доступа к средствам массовой информации на родном языке.

После многократных предупреждений азербайджанские власти прикрыли этот пропагандистский рупор, используя современные технические средства.

Иранская пропаганда активно разжигает тему проблем талышского населения Азербайджана, надеясь вызвать волнения в южных регионах страны.

Но как всегда оказывается в пролёте, так как талыши, как и другие национальные меньшинства Азербайджана, являются лояльными гражданами и не поддаются провокациям.

Стремясь затуманить мозги собственным гражданам, которые испытывают серьёзные трудности социально-экономического характера, религиозные деятели Ирана, особенно в северных населённых азербайджанцами провинциях (останах), на традиционных пятничных молитвах выступают с резкой критикой властей Азербайджана и ее политики, обвиняя в сотрудничестве с Западом и измене исламским идеалам.

Но такая пропаганда наоборот вызывает ответную реакцию азербайджанского населения Ирана, которое устало от лозунгов и нуждается в хлебе насущном, радуясь успехам и победам братьев в Азербайджане.

Азербайджан долгое время терпел фортели иранских спецслужб, считая, что это самодеятельность, проводимая без ведома высшего руководства страны.

Но пришедшее к власти новое руководство Ирана видимо решило поиграть мускулами, начав свою деятельность с нагнетания отношений с Азербайджаном, чтобы показать другим странам свою силу, иссякающая подобно шагреневой коже.

Гаджи Гарабаглы