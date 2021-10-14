https://news.day.az/politics/1391772.html Азербайджан перехватил армянский беспилотник - заявление минобороны
Азербайджан перехватил армянский беспилотник - заявление минобороны
14 октября квадрокоптер незаконных армянских вооруженных отрядов на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении Физулинского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В результате бдительности подразделений азербайджанской армии БПЛА был своевременно обнаружен и перехвачен, говорится в сообщении ведомства.
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