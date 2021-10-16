Азербайджан отрезал ирано-армянскому грязному "бизнесу" дорогу к миллиардам

Несколько дней назад, 12 октября погранотряд "Гектепе" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) и сотрудники подразделений Береговой охраны Азербайджана предотвратили контрабанду более 102 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов из Ирана в Азербайджан. В этот же день сторожевой корабль Госпогранслужбы обнаружил в море подозрительный сверток, при осмотре которого было обнаружено и изъято более 47 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

За день до этого, 11 октября, в селе Билясувар одноименного района было обнаружено и изъято более 19 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов. В этот же день около 20:40 пограннаряд выявил на служебном участке погранзаставы нарушение государственной границы с иранской стороны тремя неизвестными лицами. Один человек со спортивной сумкой в руках был задержан, двое, бросив свертки с контрабандой, бежали обратно и скрылись. Задержанный оказался гражданином Ирана Шахмугаддамом Джафаром Хасаном. У него было найдено более 35 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

Стоит напомнить и такой случай. 20 сентября таможенники Азербайджана пресекли попытку контрабанды 527,6 кг (!) героина в Латвию из Ирана. Контрабандный груз был обнаружен при досмотре на таможенном посту Билясувар автомобиля, следовавшего из Ирана транзитом через Азербайджан в Латвию...

И это не единичные случаи. После того, как Азербайджан освободил свои земли и восстановил государственную границу с Ираном, такое происходит регулярно. Общая картина, которая складывается из данных фактов, позволяет представить, что здесь творилось до освобождения оккупированных Арменией районов. Наркотрафик из Ирана через ранее оккупированные территории нашей страны был хорошо налажен и осуществлялся беспрепятственно. Сейчас, когда азербайджанские службы перекрыли контрабандистам ставший уже привычным путь, иранская сторона уже не может использовать наши земли для осуществления своих операций. Страшно представить, сколько смертельно опасного товара было переправлено через азербайджанскую территорию в период оккупации из Ирана в другие страны. В ту же Латвию, не будь победоносной 44-дневной войны, эти сотни килограммов героина были бы провезены без проблем, и не через Билясуварскую таможню, а через Джебраил или Зангилан при содействии армянской стороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на заседании совета глав государств СНГ, сказал по этому поводу так: "За прошедший год, после того как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровым участком государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу. Объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для наркотрафика в Европу".

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Азербайджан и до освобождения своих территорий неоднократно сигнализировал, что 130 километров нашей границы с Ираном, не контролируемой Баку по причине оккупации этих районов Арменией, используются для наркотрафика. Нас не хотели слышать, хотя это было очевидно. На тех территориях не было никаких таможенных постов, полноценных пограничных сил, и наркотики свободно перевозились через оккупированные территории в Армению и оттуда либо при содействии российских военных перебрасывались в Россию, либо через Грузию отправлялись в Европу.

Теперь мы видим, что количество наркотиков, задержанных на азербайджано-иранской границе, выросло в разы. Речь идет уже не о килограммах, а о тоннах конфискованных тяжелых наркотиков, героина, синтетических наркотиков, суммарная стоимость которых исчисляется уже не тысячами, а миллионами долларов. И становится ясно, какой преступный бизнес, в котором участвовали и иранские спецслужбы, и мафиозные структуры Армении, оказался разрушен. Перевозкой мелких партий могут заниматься самодеятельные перевозчики, а когда речь идет о таких объемах конфискованных наркотиков, то без прикрытия соответствующих спецслужб подобного рода наркобизнес организовать невозможно.

Понятно озлобление и в Иране, и в Армении разрушением этого преступного бизнеса. Не исключено, что после войны они пытались продолжить его, проникая через Зангезур и Лачин в зону контроля российских миротворцев, чтобы использовать последних для доставки наркотиков в Россию. Ведь военные грузы не подлежат таможенному досмотру. И это позволило бы переправлять дальше доставленные в Ханкенди наркотики и травить российскую молодежь. Но мы это пресекли.

Так что слова Президента Азербайджана полностью соответствуют ситуации. И я думаю, что и в России, да и в самой Армении должны с благодарностью отнестись к тому, что Азербайджан перекрыл дорогу наркотрафику из Ирана".

Проблема наркотрафика из Ирана остро встала с начала 1990-х, когда огромные пространства оказались без пограничного контроля. Армения, захватив приграничные с Ираном районы Азербайджана, оказалась не в состоянии организовать охрану границ. Хотя это и не удивительно - Армения не в состоянии самостоятельно контролировать 35 километров своей собственной границы с Ираном, куда уж ей охранять 130 километров. От иранского наркотрафика страдало и население самой Армении. В то время, как мафия и дельцы наживались, армянская молодежь массово попадала в наркозависимость. Но армянский неплатежеспособный рынок, конечно же, не был целевым для иранских контрабандистов. Крупные партии переправлялись в Европу и Россию.

Конечно, у иранских наркодиллеров все еще остаются возможности транспортировать свой страшный товар через Армению или по морю в обход Азербайджана. Но все же стоит ожидать, что объемы контрабанды уменьшатся в разы. Какой бы не была ирано-армянская граница, это все-таки граница, она охраняется и худо-бедно контролируется, хоть и не армянами. То же можно сказать о морских воротах России на Каспии, через которые провозить столь крупные партии очень сложно - это вам не довоенный Джебраил, куда можно было спокойно перейти безо всяких препятствий и при содействии сепаратистов обработать груз. Думается, меньше работы теперь будет и у грузинских таможенников.

Как видим, победа Азербайджана в 44-дневной войне имеет еще одну позитивную сторону. Да, Никол Пашинян, отвечая на заявление Президента Азербайджана, попытался оправдываться, указывая на тесное сотрудничество с правоохранительными органами Ирана и большие успехи в этом деле. И пообещал представить цифры, которые все это доказывают.

Возможно, что и так. Вряд ли Никол Пашинян хотел бы, чтобы его граждане подсаживались на наркотики. Но Президент Ильхам Алиев говорил совсем о другом. И, кстати, Пашинян тут, можно даже сказать, не при чем. Наркотрафик через территории Азербайджана в период армянской оккупации был организован задолго до него. Там крутились миллиарды карабахского клана. Для того, чтобы представить себе объемы финансовой выгоды, достаточно знать, что, например, в России один грамм чистого героина стоит 100 долларов. Представили?

Никто не стал бы принимать Никола в такой бизнес. Он еще мог как-то контролировать армянскую границу с Ираном, но те 130 километров, о которых говорил азербайджанский лидер, не имели никакого отношения к успешному сотрудничеству правоохранительных органов Армении и ИРИ. Это была зона вне контроля.

Но сегодня контроль вернулся, и, как бы это не казалось нескромным, многие наши соседи должны сказать Азербайджану за это спасибо.

Лейла Таривердиева