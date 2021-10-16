https://news.day.az/politics/1392468.html Армения лишила оросительной воды большие территории, оккупировав Суговушан - Хикмет Гаджиев
Армения лишила оросительной воды большие территории, оккупировав Суговушан - Хикмет Гаджиев
"По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, начиная с 10 ноября 2020 года, мы с представителями дипломатического корпуса совершаем 7-й визит на освобожденные от оккупации земли Азербайджана".
Как передает Day.Az, об этом в "Твиттер" сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.
Х.Гаджиев отметил, что на этот раз целью поездки являются Суговушан и Талыш: "Армения лишила оросительной воды большие территории, оккупировав Суговушан".
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