"По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, начиная с 10 ноября 2020 года, мы с представителями дипломатического корпуса совершаем 7-й визит на освобожденные от оккупации земли Азербайджана".

Как передает Day.Az, об этом в "Твиттер" сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что на этот раз целью поездки являются Суговушан и Талыш: "Армения лишила оросительной воды большие территории, оккупировав Суговушан".