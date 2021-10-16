Правильная социальная политика Азербайджана позволила смягчить внешние экономические шоки

Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 16 октября распоряжение "О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения" предусматривает дальнейшее последовательное увеличение заработных плат, пенсий и в целом социальных выплат. Это означает, что серьезная политическая воля, которую продемонстрировал глава государства, будет продолжать оказывать системообразующее влияние на отечественную экономику, социальную сферу, и социальная поддержка широких слоев населения будет оставаться в приоритете государственной политики.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты, экономист Эльшад Мамедов.

По словам Мамедова, те позитивные результаты, которые были достигнуты в нашей стране в плане социальной политики и реализации механизмов широкоформатной социальной поддержки широким слоям населения, безусловно, сыграли позитивную роль в смягчении внешнеэкономических воздействий на отечественную экономику и в определенной степени пригасили влияние продолжающего углубляться мирового экономического кризиса.

"При всех трудностях, вызванных пандемией и мировым экономическим кризисом, именно проводимая Азербайджаном социально ориентированная политика управления государством позволила в течение трех с лишним последних лет сохранять в целом устойчивость отечественной экономики. В тех странах, где забота о человеческом капитале, поддержка широких слоев населения становятся трендом государственной политики, наблюдается устойчивость перед влиянием внешних экономических шоков. Поэтому крайне важно отметить позитивную роль правильной социальной политики последних лет в нашей стране", - подчеркнул наш собеседник.

Эльшад Мамедов напомнил, что в Азербайджане был реализован весьма внушительный социальный пакет, в результате чего были в значительной степени повышены минимальные заработные платы и пенсии. Так, минимальная зарплата выросла в целом почти вдвое. На 92 процента выросли пенсии и пособия. Повышение заработных плат на 50 процентов в госсекторе, безусловно, стимулировало рост фонда зарплаты в нашей стране. Как результат - 40-процентное повышение зарплаты по стране. Это крайне важно. Экономист обратил особое внимание на то, что Азербайджан улучшает свои позиции с точки зрения такого важного показателя, как соотношение фонда оплаты труда к национальному доходу.

"И отрадно отметить, что эта политика последовательно продолжается, дополняясь очень эффективными механизмами по борьбе с незаконными, теневыми проявлениями. Это очень важно, потому что работы по ликвидации очагов коррупции в сфере социальной защиты приводят к тому, что бюджетные возможности государства резко расширяются, а достижение прозрачности приводит к росту социальной и экономической мощи государства", - сказал председатель Общественного совета при Минтруда Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева