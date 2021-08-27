Никто из участников войны не останется без внимания государства

25 августа Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об улучшении социально-бытовых условий Героев Отечественной войны Азербайджана и членов их семей. Задача выполнения данного распоряжения возложена на министерство труда и социальной защиты населения, которое должно реализовать обеспечение квартирами Героев, а также членов семей лиц, которым это звание присвоено посмертно.

Напомним, что 25 января этого года глава государства подписал распоряжение о предоставлении 11 тысяч квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидами Карабахской войны. Процесс уже начался и должен завершиться в 2025 году. Как раз 26 августа с участием главы государства состоялось вручение квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны. Как отметил на церемонии Президент Ильхам Алиев, до сегодняшнего дня государство обеспечило квартирами, индивидуальными домами около 10 тысяч человек из этой категории. Только в прошлом году было предоставлено 1572 квартиры, в этом - около 3 тысяч. Кроме того, после войны более 9 тысячам человек предоставлены социальные выплаты. Раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечиваются самыми современными протезами. Так, 140 из 180 нуждающихся в протезировании уже обеспечены средствами, позволяющими им вернуться к нормальной жизни. В целом, по словам главы государства, Азербайджан в этой сфере может считаться образцовой страной в мировом масштабе.

Те позитивные результаты и тренды, которые достигнуты в Азербайджане в последние годы, убедительно говорят о том, что наша страна усиленно развивается и идет к устойчивому позиционированию себя в качестве социального государства, сказал в беседе с Day.Az председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты, экономист Эльшад Мамедов. Тот общемировой тренд, что связан с увеличением доли человеческого капитала в экономике и ростом расходов на социальную политику, весьма эффективно подхватывается Азербайджаном, отметил он.

По его мнению, в стране наблюдаются очень позитивные процессы по такому важному социально-экономическому индикатору, как отношение фонда заработной платы к национальному доходу. В этом контексте наблюдается существенный прирост фонда заработной платы. В целом социальная политика является приоритетной для главы государства, что очень важно, подчеркнул Мамедов.

"Необходимо отметить ту адресную поддержку, которая оказывается в стране по распоряжению Президента Ильхама Алиева участникам Отечественной войны, их семьям. Ранее глава государства уже выделил 11 тысяч квартир и частных домов членам семей шехидов и инвалидам Отечественной войны. А накануне было подписано распоряжение, согласно которому государство обеспечит жильем всех участников войны, получивших звание Героя Отечественной войны, и семей тех героев, которым это звание присвоено посмертно. Эта работа возложена на Минтруда, и считаю, что прозрачная и эффективная деятельность этого ведомства позволяет надеяться на то, что и это решение Президента Азербайджана будет практически воплощено в жизнь с высоким уровнем эффективности и прозрачности. Как эффективно и прозрачно реализуются в последние годы структурой, ответственной за социальную политику в стране, другие решения главы государства", - сказал глава Общественного совета.

Эльшад Мамедов подчеркнул, что все решения, которые принимаются главой государства в социальной сфере, направлены, в первую очередь, на широкомасштабную соцподдержку широких слоев населения. Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что для Президента страны поддержка участников войны и их семей является несомненным приоритетом. Никто из участников, героев войны, членов семей шехидов, инвалидов, потерявших здоровье в боях за Родину, не останется без внимания главы государства. Крайне важно, чтобы соответствующие государственные структуры эффективно реализовывали в практической плоскости те решения, которые принимаются Президентом, отметил Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева