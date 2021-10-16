Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий

Мы доехали до освобожденного от оккупации азербайджанского села Талыш по недавно построенной асфальтовой дороге протяженностью 29 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Беспрецедентный проект по восстановлению, начатый в постконфликтный период Президентом Ильхамом Алиевым, осуществлялся параллельно с разминированием территорий. Проект был реализован за счет собственных финансовых, административных ресурсов и ресурсов управления Азербайджана", - отметил Хикмет Гаджиев.