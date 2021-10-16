https://news.day.az/politics/1392636.html Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО
Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО
Мы доехали до освобожденного от оккупации азербайджанского села Талыш по недавно построенной асфальтовой дороге протяженностью 29 км.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Беспрецедентный проект по восстановлению, начатый в постконфликтный период Президентом Ильхамом Алиевым, осуществлялся параллельно с разминированием территорий. Проект был реализован за счет собственных финансовых, административных ресурсов и ресурсов управления Азербайджана", - отметил Хикмет Гаджиев.
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