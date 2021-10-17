"Запретить въезд в Россию армянам, скандировавшим антироссийские лозунги!"

Известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов на своей странице в Facebook поделился видео, в котором предлагает запретить въезд в Россию всем тем активистам и их родственникам, которые на прошедшем в Ереване митинге скандировали антироссийские и антипутинские лозунги.

Напомним, что 15 октября в Ереване прошел митинг ультрарадикального националистического движения "Национально-демократический полюс" (бывшее "Сасна црер").

Участники многочисленной акции скандировали оскорбительные лозунги в адрес президента России Владимира Путина.