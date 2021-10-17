Украинские депутаты на месте гибели мирных жителей в результате армянского обстрела Гянджи

Находящиеся с визитом в Азербайджане члены Группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном Верховной рады Украины в воскресенье посетили Гянджу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, члены Верховной рады Украины посетили территорию, где в результате ракетного обстрела Гянджи Арменией погибли мирные жители.

Украинские парламентарии были подробно проинформированы о теракте, совершенном армянской стороной в Гяндже. Было отмечено, что во время 44-дневной войны вооруженные силы Армении, пренебрегая нормами и принципами международного права, положениями Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним, грубо нарушив требования режима прекращения огня, объявленного в гуманитарных целях, который был достигнут по итогам встречи в Москве по настойчивой просьбе армянской стороны, преднамеренно обстреляли мирное население Азербайджана с применением баллистических ракет и тяжелой артиллерии.

Второй по величине азербайджанский город Гянджа подвергся 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года ракетным и артиллерийским обстрелам. В результате погибли 26 мирных жителей, среди которых были женщины и дети, 175 человек получили ранения. Был нанесен колоссальный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, историко-архитектурным памятникам, а также имуществу граждан, включая жилье и транспортные средства.