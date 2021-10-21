Международный суд должен привлечь к ответственности Иран и Армению за незаконный оборот наркотиков в Карабахе

Заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ о незаконном обороте наркотиков из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу остаются главной повесткой дня. Многим известен тот факт, что в зонах боевых действий и на оккупированных территориях в мире часто совершаются такие противозаконные действия как терроризм, торговля наркотиками и оружием. Помимо того, что наркотики представляют собой серьезную угрозу для человечества, они создают источник грязных денег и часто используются для финансирования терроризма, который представляет собой еще большую угрозу.

Об этом Day.Az сказал председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт.

По словам нашего собеседника, Иран уже много лет находится под оружейным эмбарго, и, тем не менее, Исламская Республика продолжает наращивать уран, пытаясь завершить разработку ядерного оружия.

"Ближний Восток находится в состоянии войны, такие террористические организации как РПК и "ИГ" уже долгое время убивают невинных людей и сеют террор против официальных правительств. Одним из важнейших источников их финансирования является незаконный оборот наркотиков. В этом контексте неудивительно, что через территорию Карабаха во время его пребывания под армянской оккупацией осуществлялась контрабанда наркотиков, удивительно то, что Иран стал участником этих грязных операций", - подчеркнул он.

Турецкий эксперт напомнил о преступлениях армянской террористической организации АСАЛА, которая убивала турецких дипломатов и членов их семей.

"Поэтому причастность Армении к незаконному обороту наркотиков через Карабах также не вызывает никаких сомнений. Согласно международному праву за незаконный оборот наркотиков и терроризм полагается судебное разбирательство и наказание, так как это вопрос преступления против человечности. Азербайджану необходимо отстаивать этот тезис в международных уголовных судах. Иран и Армения должны быть привлечены к ответственности и понести наказание за свои преступления", - заключил Нусрет Джомерт.

Абдул Керимханов