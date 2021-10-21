Повод для осторожного оптимизма: Иран признал свою ошибку?

Эта новость заслуживает особого внимания, ибо от того, насколько на практике будет реализовано то, о чем в нем говорится, зависит очень многое для всего нашего региона. Который просто измучен большим количеством разного рода конфликтов и противостояний и нуждается в мире, без которого невозможно процветание и всеобщее развитие.То есть то, на чем давно уже настаивает официальный Баку.

Но, вернемся к сути дела, изложенной в новой информации. "Любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ рассматривается как нарушение территориальной целостности этой страны". Об этом в своем письме профсоюзам международных транспортных компаний со ссылкой на директиву Министерства иностранных дел от 9 октября заявил генеральный директор Организации автомобильных дорог и дорожного управления Ирана Мохаммад Джавад Хедаяти.

Такого рода сообщение распространило иранское агентство Mehr. В своем официальном сообщении дорожное управление упомянуло запрет на въезд на территорию Карабаха и Лачинского района (Восточного Зангезура) Азербайджанской Республики через Армению, а также на подписание любого торгового соглашения с регионом и выдачу коносамента - документа, выдаваемого перевозчиком груза грузовладельцу транспортными компаниями.

Если дело обстоит точно так, как указано в сообщении иранского СМИ, то впору задаться вопросом - почему директива МИД ИРИ стала достоянием общественности только сейчас, через более чем десять дней? В течение которых, увы, мы наблюдали очень много откровенно шокирующих своей не дружественностью, а порой и враждебностью действий со стороны различных представителей политического, военного и религиозного руководства Ирана.

Мы увидели и военные учения близ наших границ, и признание руководством Армении того, что без помощи ИРИ эта страна-оккупант попросту не смогла бы удерживать наши земли. Мы услышали и множество неуместных заявлений от главы МИД ИРИ, от их военачальников в адрес Азербайджана. Были и пятничные молитвы в мечетях Ирана, где было сказано много лживого и необъективного в отношении нашего государства.

Которое делало все, чтобы в Баку сформировалось мнение о том, что ИРИ никак не может смириться с тем, что Азербайджан является государством, способным отстаивать свои национальные интересы. Это мнение сложилось не на ровном месте, а по причине ошибочных действий с иранской стороны. Которая продолжала, например, торговать с карабахскими сепаратистами, поставляя топливо в Ханкенди.

Официальный Баку довел до сведения иранской стороны, что все эти шаги нам видны и "лавочку нужно закрывать". В ИРИ предпочли проигнорировать требования азербайджанской стороны. После чего наша сторона и выставила на пути иранских торговцев с карабахскими сепаратистами свои посты. В результате чего, кстати, выяснилось, что в документах у иранцев в качестве пункта назначения значилось "Степанакерт, Армения".

Это уже никак невозможно было свалить на частную инициативу перевозчиков. Это было доказательство официальной поддержки такого рода провокации со стороны ИРИ.Руководство которой решило выбрать язык давления и ультиматумов в диалоге с Азербайджаном. Хотя, этого как раз им делать не стоило. Ибо, слишком много было у нас на руках фактов провокационных действий со стороны этой соседней страны.

В частности, речь шла о зафиксированных фактах вырубки лесов и транспортировки в Иран ворованной древесины. Кроме того, иранские фермеры обрабатывали землю и снимали урожай на оккупированных азербайджанских землях.Отечественные СМИ опубликовали названия порядка 40 иранских компаний, которые в той или иной степени сотрудничали с оккупантами. Плюс, согласно сообщению депутата ММ Захида Оруджа, более 25 иранских банков и свыше 400 компаний десятилетиями осуществляли финансовые операции в масштабах нескольких миллиардов долларов через Ханкенди посредством своих секретных сетей в обход внешнего контроля, дабы избежать эмбарго США и Европейского союза.

Плюс, был и поистине вопиющий факт вторжения иранской армии на территорию Азербайджана в ходе 44-дневной войны. Его наши СМИ вынуждены были опубликовать, видя нарастающую анти-азербайджанскую истерию в иранских СМИ, слыша неуместные заявления руководства этой страны. Напоминаю обо всем этом, чтобы указать на то, что ирано-азербайджанский конфликт был создан не нашей стороной. Его инициатором было руководство ИРИ.

При этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в интервью итальянской газете La Repubblica напомнил о том, что совсем недавно характер азербайджано-иранских отношений был совсем иным. "Нам удалось поднять отношения на максимально высокий уровень с предыдущим правительством Ирана, с которым мы проработали восемь лет. У меня было более десяти встреч с моим коллегой Хасаном Роухани. Все эти встречи были продуктивными. Мы подписали и реализовали множество соглашений в области энергетики, транспорта, культурного развития и безопасности. По сути, наши отношения стали символом дружбы и добрососедства", указал глава нашего государства.

Это было очень своевременное напоминание. И вот теперь мы видим появление информации, дающей определенную надежду на то, что и нынешнее руководство ИРИ осознало бесполезность дальнейшей конфронтации с Азербайджаном и перешло к разумным , логичным шагам , проявляя уважение к требованиям официального Баку. Который всегда требовал и требует одного - уважения к своей территориальной целостности, к нашему государству. Если официальный Тегеран готов пойти на это, по сути признав свою ошибку и свернув всю анти-азербайджанскую кампанию, то так будет лучше для всего региона.

Акпер Гасанов