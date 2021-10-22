Сахиба Гафарова обсудила двусторонние отношения с председателем парламента Молдовы

Находящаяся в греческой столице Афинах с рабочим визитом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Парламента Республики Молдова Игорем Гросу, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова говорила на встрече об установлении азербайджано-молдавских дипломатических отношений, создании двусторонней межправительственной комиссии и развитии политических и экономических связей.

Она также коснулась значения взаимных визитов глав государств и правительственных лиц, проведённых обсуждений и подписанных документов для углубления отношений между нашими государствами и народами. Было затронуто взаимодействие между Милли Меджлисом и законодательным собранием Молдовы и перспективы его развития, а также деятельность рабочей группы по межпарламентским связям с Молдовой в парламенте Азербайджана и группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном в законодательной ассамблее Молдовы.

Кроме того, Сахиба Гафарова сообщила Игорю Гросу о приближающейся первой годовщине замечательной победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и о новых реалиях, что сложились в регионе после подписания трёхстороннего заявления от 10-го ноября 2020-го года.

Гросу было сказано, что год назад Азербайджан своими силами прекратил продлившуюся тридцать лет армянскую оккупацию, восстановил собственную территориальную целостность и, одновременно, самостоятельно исполнил четыре резолюции Совета безопасности ООН, долгие годы остававшиеся лишь на бумаге.

Председатель был также проинформирован о восстановительных работах, идущих на освобождённых землях; ему было сказано, что конфликт отныне является частью истории, что сейчас наша страна заинтересована в поддержании длительного мира и стабильности в регионе и предпринимает шаги в этом направлении. Что до Армении, то она по-прежнему продолжает совершать провокации и отказывается выдать карты минных полей.

Председатель Парламента Молдовы Игорь Гросу заметил, что его страна заинтересована в развитии многогранных отношений с Азербайджаном, он также отметил необходимость расширения двустороннего межпарламентского сотрудничества и учащения взаимных визитов.

Гросу сообщил Гафаровой об активном участии живущих в Молдове азербайджанцев в общественно-политической жизни страны. На встрече обсуждались и другие темы, интересные обеим сторонам.